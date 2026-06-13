Влюбени донесоха късмет на "орлите"
Предложение за брак оцвети победата на "Лудогорец" над ЦСКА. На почивката влюбен поиска ръката на своята любима. 22-годишната Хошгюлер Алиева се появи...
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Предложение за брак оцвети победата на "Лудогорец" над ЦСКА. На почивката влюбен поиска ръката на своята любима. 22-годишната Хошгюлер Алиева се появи...
Георги Йорданов, който вчера свири на мача "Лудогорец" - ЦСКА, вече е със спрени права. Това стана ясно от решение на Съдийската комисия, публикувано...