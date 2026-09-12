Цецо от Белград платил $350 000, за да включат Гешев в "Магнитски"
Цветан Василев е бивш мажоритарен собственик на фалиралата КТБ
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Цветан Василев е бивш мажоритарен собственик на фалиралата КТБ
Сред лобистите са адвокати, защитаващи известни обвиняеми по големи дела
Европейската комисия обяви нова политика, съгласно която, всички контакти с лобисти ще бъдат направени публични, а документите за спорното търговско с...
Брюксел. 120 млн. евро годишно харчи финансовата индустрия за различни лобистки дейности пред европейските институции в Брюксел. Това разкрива докладъ...