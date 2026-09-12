Всичко за Линдзи Лоън

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Линдзи Лоън влюбена до уши

Линдзи Лоън влюбена до уши

Линдзи Лоън за първи път в живота си се кротна. Американската актриса е влюбена до уши в руския наследник на милиарди Игор Тарабасов. Слуховете са, че...

06 юни | 3:20
0 коментара
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Линдзи Лоън се сгоди

Линдзи Лоън се сгоди

Линдзи Лоън се сгоди за мултимилионер. 29-годишната актриса е приела предложението за брак на Игор Тарабасов. На ръката й може да се види красив пръст...

14 април | 2:35
0 коментара
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Линдзи Лоън зарадва баща си

Линдзи Лоън зарадва баща си

Линдзи Лоън най-сетне зарадва баща си. Причината - новото й гадже, руският млад бизнесмен Игор Тарабасов. "Той й оказва изключително позитивно влияни...

13 март | 3:00
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Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън може да се похвали с нова връзка. Скандалната червенокоса актриса се среща с 19-годишния младеж. Момчето се казва Лиъм Дийн и е известен...

17 октомври | 21:05
0 коментара
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