ЧУЙТЕ първия сингъл на новия проект на вокала на Rammstein
Съвместният проект на вокалиста на Rammstein Тил Линдеман и Петер Тегтгрен - Lindemann, издаде първия си сингъл - "Praise Abort". Клипът към песента...
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Съвместният проект на вокалиста на Rammstein Тил Линдеман и Петер Тегтгрен - Lindemann, издаде първия си сингъл - "Praise Abort". Клипът към песента...