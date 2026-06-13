35 стотни не стигнаха на Лили за полуфинал на световното
Само 35 стотни не стигнаха на талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, за да се класира за полуфиналите на 800 м на световното първенство за ю...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лиляна Георгиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само 35 стотни не стигнаха на талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, за да се класира за полуфиналите на 800 м на световното първенство за ю...
Талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, призьорка от кампанията „Спортните чудеса" 2015 на „Стандарт" изпусна за малко бронзовия медал от пър...
Талантливата атлетка Лиляна Георгиева, която е едно от откритията на кампанията "Спортните чудеса" на "Стандарт" постави пореден рекорд, но този път п...
Шампионката на България в бягането на 1500 м и 3000 м при девойките старша възраст Лиляна Георгиева бе обявена за изгряваща млада звезда в българската...
Талантливата Лиляна Георгиева (АК „Тракия"), която е в челото на класацията „Спортните чудеса" на „Стандарт" спечели титлата от националния шампионат...
Точно 331 състезатели от 30 клуба взеха участие в тазгодишното издание на атлетическия крос "Луковитски моми". Талантливата Лиляна Георгиева, която е...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев прие днес в кабинета си 14-годишната национална рекордьорка на 3000 м Лиляна Георгиева, нейната треньорк...