Лили Георгиева е Изгряващата звезда на Балканите за 2017-ата година
Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ) обяви най-добрите си атлети за 2017-а година на Балканската атлетическа гала в Стара Загора на...
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Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ) обяви най-добрите си атлети за 2017-а година на Балканската атлетическа гала в Стара Загора на...
Тя е като кенийка или етиопка, родена е за бягане, твърдят специалистите. Преди броени дни Лили Георгиева или Детето чудо, както я наричат всички, зап...
Чудото от село Градина заляга много над уроците В дома за сираци съм обградена с обич, разкрива Лили Георгиева Лиляна Георгиева е сред най-големит...