Летен вирус тръшнал македонските туристи в Банско
Отрицателни са резултатите от миробиологичните изследвания на четиримата македонци, които в неделя през нощта бяха настанени в инфекциозно отделение н...
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Отрицателни са резултатите от миробиологичните изследвания на четиримата македонци, които в неделя през нощта бяха настанени в инфекциозно отделение н...
Прилошало им след вечеря с наденици и ребърца, другите 450 гости без оплаквания Четирима души са настанени в инфекциозно отделение на благоевградскат...
Добрич. Лятна зараза, която се характеризира с остри болки в корема, разстройство и повръщане, мори жителите на област Добрич, съобщи шефът на Спешнот...