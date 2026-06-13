С Огнената Марина в третия ден от Горещниците утре празнуват и 1678 старозагорци
олните посещават църкви с лековити води, помолват се за изцеление на светицата и оставят парцалче от дрехата си, за да остане там и болестта им
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олните посещават църкви с лековити води, помолват се за изцеление на светицата и оставят парцалче от дрехата си, за да остане там и болестта им