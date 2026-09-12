Градушка се изсипа в Пловдив
Градушка с големината на орех се изсипа в Пловдив. В града първо е завалял пороен дъжд, придружен със силен вятър, съобщава "Дарик". Природната стихи...
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Градушка с големината на орех се изсипа в Пловдив. В града първо е завалял пороен дъжд, придружен със силен вятър, съобщава "Дарик". Природната стихи...
Ледените късове в Хасково
Силна градушка се изсипа на АМ "Тракия". Ледените късове затрудниха движението и в двете посоки за повече от половин час, съобщава бТВ. Градушката е...
Омаха. 10 души са ранени при падналата градушка с ледени парчета по 7-9 см в американските щати Небраска и Айова. Късовете лед са повредили покриви на...