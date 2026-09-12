Посланик възхитен от лечебната кал на Поморие
Гостът се интересува какви болежки лекуват минералните извори край морето Новият посланик на Република Корея в България Шин Бунам остана очарован от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лечебна Кал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гостът се интересува какви болежки лекуват минералните извори край морето Новият посланик на Република Корея в България Шин Бунам остана очарован от...
Гърци лекуват болежки в калолечебния курортен комплекс в петричкото село Марикостиново. От години комшиите се възползват от калта в находището, която...
Настояваме Брюксел да я признае за български продукт