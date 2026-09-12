Лара Фабиан завладява София
Певицата идва с голям екип и личен готвач за шоуто си в Арената
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Певицата идва с голям екип и личен готвач за шоуто си в Арената
Лара Фабиан изнесе грандиозно шоу в зала 1 на НДК в неделя вечерта. Концертът й у нас бе част от промоционалното турне към албума й "Ma vie dans la ti...
Френски сирена и италиански специалитети очакват световната звезда зад кулиситеДжузепе Ломушо поднася сочни пилешки гърди на Лара в гримьорната на НДК...
Лара Фабиан, която е продала 25 милиона албуми по целия свят и има серия от международни награди, пее на 22 и 23 октомври в зала номер едно на НДК. Оч...
Лара Фабиан ще има не един, а два концерта в България поради големия интерес към нея. Белгийско-канадската поп звезда ще излезе пред българската публи...