Киро пак се изложи! Спипаха го да ръси лъжи по златен ланец
Готов е на сделка дори с Радостин Василев, който най-много изложи "Промяната"
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Готов е на сделка дори с Радостин Василев, който най-много изложи "Промяната"
Благоевград. Възрастна гъркиня стана жертва на обирджии до кметството в Петрич посред бял ден. 69-годишната пенсионерка дошла на пазар в събота в южни...
Сандански. Полицията в Сандански успя да залови крадец за броени часове, който ограбил гръцки гражданин в курортния град. Посред бял ден мъж нападнал...
Благоевград. Бърза и ловка жена успя да задигне златния ланец от врата на гъркиня в курорта Сандански. Престъплението е извършено в сряда около 13,30...
Сандански. Санданчанин стана жертва на бандити пред дома си в Сандански. Към 04,40 часа в събота той кротко се прибирал, когато точно пред жилището му...