Поканиха Демирева на Диамантената лига в Стокхолм
Ивет Лалова-Колио ще бяга в спринта на 100 м
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Ивет Лалова-Колио ще бяга в спринта на 100 м
Българката е номер 1 на 100 и 200 м, Петър Пеев е втори на 100 м
Българската спринтьорка Ивет Лалова ще бяга в трети коридор във финала на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика в Пекин. Финалът ще се п...
Ивет Лалова беше повече от щастлива, след като се класира за полуфналите на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика в Пекин. Красивата бъл...