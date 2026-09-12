Томас Лафчис с тежка новина за Левски
Очерта финансовата ситуация при сините
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Очерта финансовата ситуация при сините
Сираков ме покани и приех, не съм бил на Герена от 1999 г, обяви бившия президент на "сините"
София. Футболистите, които бяха арестувани за "черно тото" са залагали на мачове, които нямат нищо общо с българското първенство. Това каза пред bTV с...