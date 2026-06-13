Кюрдския Обама - новата звезда
Лидерът на турската прокюрдска Демократична партия на народите Селяхаттин Демирташ се очерта като потенциална сила в националната политика, след като...
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Лидерът на турската прокюрдска Демократична партия на народите Селяхаттин Демирташ се очерта като потенциална сила в националната политика, след като...