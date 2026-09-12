Нов иракски петрол свали цените на световните борси
180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан
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180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан
Половината от добива на петрол в Иракски Кюрдистан бе спрян след четири дни на атаки
Багдад. Ирак постигна споразумение с кюрдското правителство за размяна на петрол от автономния северен регион срещу близо 20% от бюджета на страната,...
ООН праща мисия да разследва престъпленията на "Ислямска държава" Джихадистите от групировката "Ислямска държава" правят етническо прочистване от мал...
Ербил. Лидерът на Иракски Кюрдистан Масуд Барзани смята, че разпадането на Ирак е неизбежно. В интервю за германския в. "Велт ам Зонтаг" той заявява:...
Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова към създаване на независим Кюрдистан като част от по-широк съюз с умерените сили в района на Близкия изто...