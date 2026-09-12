"Монтана" празнува със сръбска скара
"Монтана" успя да се класира за пръв път в своята история на финал за купата на България. Момчетата на треньора Емил Велев загубиха от "Литекс" с 0:1...
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"Монтана" успя да се класира за пръв път в своята история на финал за купата на България. Момчетата на треньора Емил Велев загубиха от "Литекс" с 0:1...
Румънци зарязаха "Стяуа" заради "червените" 17 в ареста за дрога помрачиха празника на "Армията" Еуфория, пирошоу и невиждана радост в редиците на Ц...
"Мястото на ЦСКА е в А група и това, че сега сме във В група не променя факта, че работим и се държим като професионалисти". Това заяви треньорът на Ц...