Дузпа спаси Ювентус срещу Милан
Роналдо пак се разписа, Ибрахимович аут за реванша
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Роналдо пак се разписа, Ибрахимович аут за реванша
Фабиан Руис вкарва единственият гол в мача
Тимът от Рим би на финала Аталанта с 2:0
"Орлите" победи след изпълнение на дузпи
"Ювентус" взе Купата на Италия, след като на финала победи "Лацио" с 2:1 след продължения. Така "старата госпожа" вече записа дубъл, след като защити...
Неапол. Диего Марадона изгледа на живо успеха на Наполи срещу Рома с 3:0 в реванша между двата тима от полуфиналите в турнира за Купата на Италия. С о...
Рим. Рома надви Наполи с 3:2 в първи полуфинален двубой за Купата на Италия. Мачът започна отлично за домакините, които поведоха още в 13-ата минута....
Флоренция. Фиорентина се класира за полуфиналите за Купата на Италия, след като победи като домакин с 2:1 втородивизионния Сиена. „Виолетовите" започ...