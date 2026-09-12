Марго Роби ще играе Барби на големия екран
Актрисата е и продуцент на лентата
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Актрисата е и продуцент на лентата
Калифорнийска компания пуска в продажба кукла Барби, която променя външността си в три варианта- закръглен, снажен и миньонче. Целта е децата да има и...
Може ли кукла Барби да носи традиционна българска носия? Защо пък не. Това си казаха творци от арт ателие в столицата, които със замах свалиха розовит...