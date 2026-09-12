58 закопчани в акция "Питбул"
Спряха незаконни кучешки боеве
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Спряха незаконни кучешки боеве
Битките край Шишмановския манастир се организирали от години, кучетата често се биели до смърт срещу залози
Полицейска акция не само предотврати кучешки боеве във ферма край Банско в неделя, но и доведе до задържането зад решетките на 12 мъже, сред които е д...