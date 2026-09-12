Нова пандемия! Случва се нещо страшно
Екраните нанасят поражения на половината свят
Следете всички новини, анализи и коментари за Късогледство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екраните нанасят поражения на половината свят
И през тази учебна година на около 400 деца ще им се наложи да учат чрез електронни устройства.
Течни контактни лещи ще коригират зрението на носещия ги, независимо дали страда от далекогледство или късогледство, и ще му помагат да вижда по-добре...