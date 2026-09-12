Стоичков за Кройф: В мен още сме лице в лице
Българското футболно величие Христо Стоичков беше потърсен за интервю от испанския marca.com по повод една година от кончината на великия Йохан Кройф....
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Българското футболно величие Христо Стоичков беше потърсен за интервю от испанския marca.com по повод една година от кончината на великия Йохан Кройф....
Медал за Кройф посмъртно предложи премиерът на Испания Мариано Рахой. Правителството в страната взе решение да удостои футболната легенда със златния...
Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков изрази сърдечната си подкрепа към човека, който го изведе към големия футбол и го взе в "Бар...