Путин разказва за анексирането за Крим
Руският президент Владимир Путин разказва как се е провела операцията по присъединяването на полуостров Крим към Руската федерация във филма на Андрей...
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Руският президент Владимир Путин разказва как се е провела операцията по присъединяването на полуостров Крим към Руската федерация във филма на Андрей...