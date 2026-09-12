Федерацията по кърлинг остана без лиценз
Това се случва за втори път
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Това се случва за втори път
Анна Хаселборг и Оскар Ериксон станаха световни шампиони
Националният отбор по кърлинг постигна пет победи на провелото се в Шампери, Швейцария Европейско първенство.Тимът в състав: Рето Зайлер, Николай Ру...
Родният кърлинг се изнесе в Братислава. Нашите състезатели проведоха в словашката столица държавното си първенство и турнира за Купата на България. П...