Гибона изумен заради Гунди и Котков
Свърдано е с днешната панихида на легендите
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Свърдано е с днешната панихида на легендите
Дълбок поклон пред майсторите, учителите, човеците... Ние никога няма да Ви забравим!, написаха "сините"
София. „Левски" отдаде почит на Гунди и Котков. Днес е навършват 42 години от трагичната смърт на легендарните футболисти. От 11 часа на Централните с...