1350 нови контейнери и кошчета в Благоевград
Община Благоевград обявяи открита процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски и...
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Община Благоевград обявяи открита процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски и...
Блгаоевград. Четири фирми са подали документи в обявения срок за доставяне на съдове за битови отпадъци и на градски кошове в Благоевград. Конкуренци...
Благоевград. В община Благоевград ще бъдат поставени 1330 съда за сметосъбиране. С доставянето им ще се обезпечи организираното сметосъбиране в област...