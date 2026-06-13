Медици в Хонконг: Епидемията може да излезе от контрол
Хиляди хонконгски медицински работници се обединиха около идеята да започнат стачка, като искането им е китайското правителство да затвори границата с...
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Хиляди хонконгски медицински работници се обединиха около идеята да започнат стачка, като искането им е китайското правителство да затвори границата с...