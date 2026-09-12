Ужас в Колумбия! Поне петима загинали на корида
Болницата и службата за бърза помощ в града не са в състояние да се справят с броя на ранените
Следете всички новини, анализи и коментари за Корида. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Болницата и службата за бърза помощ в града не са в състояние да се справят с броя на ранените
Барселона и Реал Мадрид не си вкараха гол в корида
Испанският конституционен съд обяви, че отменя забраната за борба с бикове в североизточния регион на Каталуния, въведена от властите в автономната об...
Мадрид. Испания обяви коридата за нематериално културно наследство, с което защити кървавия спорт, съобщи германското издание Spiegel. Парламентът в М...