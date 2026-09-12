Сигнали за контролиран и купен вот в Добрич
Непрестанни сигнали за контролиран и купен вот засипват полицията и прокуратурата, каза за "Стандарт" говорителят на областната дирекция на МВР в Добр...
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Непрестанни сигнали за контролиран и купен вот засипват полицията и прокуратурата, каза за "Стандарт" говорителят на областната дирекция на МВР в Добр...
Благоевград. Районна прокуратура – Благоевград проверява вота за европейски парламент в ромската махала на областния център. Държавното обвинение вече...
София. Трябва да бъде ясно на българските избиратели, че бюлетините, които ще пускат, ще са без всякакъв номер или идентификация. Това заяви зам.-пред...