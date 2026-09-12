С грижа за природата. Заменяме пластмасовите сламки с хартиени
С въвеждането на нови еко стандарти, все повече пластмасови продукти за еднократна употреба биват забранени
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С въвеждането на нови еко стандарти, все повече пластмасови продукти за еднократна употреба биват забранени
Две големи български фирми „Градус” и „Интръст” организираха вчера размяна с Обединените арабски емирства на храна срещу медицински консумативи
Благородната акция е по инициатива на две български фирми - „Градус” и „Интръст”
София. Болници и фирми за медицински консумативи ни жилят с по 700 лв. за сърце, разкри "Стандарт" в разследване в понеделник. Как и защо се източва Н...