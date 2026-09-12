Драгомир Стойнев: „Конкурентоспособност“ ще работи в полза на бизнеса
София. „За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса", това каза министърът на икономик...
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София. „За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса", това каза министърът на икономик...
МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"
София. В Перу и Индия се прави по-лесно бизнес отколкото у нас. България се срина с още три места в класацията по конкурентоспособност и вече е на 57-...