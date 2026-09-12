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САЩ подслушвали и папата

САЩ подслушвали и папата

Ватикана. Обвиниха американските Агенция за национална сигурност(АНС), че е подслушвала телефонните разговори на папа Франциск, както и тези на кардин...

31 октомври | 7:28
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