Втори опит за избор на папа! Кардиналите се върнаха
Снощи черен дим се издигна от специално монтирания комин
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Снощи черен дим се издигна от специално монтирания комин
Във Ватикана се провежда конклавът за избор на нов понтифик
Конклавът заседава в Сикстинската капела във Ватикана, построена между 1477 г. и 1480 г.
Право на глас имат 135 кардинали
Конклавът се събира утре
Голям фаворит за Светия престол е кардинал Пиетро Паролин
Конклавът започва на 7 май
Интересът към "Конклав" скочи с почти 300 процента
От 252 живи кардинали 138 са под 80 години и следователно само толкова ще имат право на глас
Дипломат, либерал и консерватор сочени за фаворити
Ватикана. Обвиниха американските Агенция за национална сигурност(АНС), че е подслушвала телефонните разговори на папа Франциск, както и тези на кардин...