Всичко за Колет

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Хванаха кокаин в колет

Хванаха кокаин в колет

Пловдив. Пощенска пратка, пълна с кокаин, е задържана от полицаите в Плодив. Колетът бил адресиран до 35-годишен мъж, който го получил в дома на дядо...

12 септември | 19:25
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Откриха дрога в колет

Откриха дрога в колет

Стара Загора.Наркотици са били открити в колетна пратка, изпратена до старозагорец, съобщиха в сряда от полицията. Криминалистите са закопчали 29-годи...

05 юни | 11:38
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