Голяма драма! Бомба в колет за премиер
Испания на нокти
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Испания на нокти
Това се е случило преди две седмици, но за него се разбра едва сега
45% от пратките от Великобритания са за ЕС
Сред най-популярните сувенири, които сънародниците ни зад граница искат от роднините си у нас, са традиционните шевици, мускалчета с розово масло и ка...
Подарък от дъщеря си за рождения си ден получи бащата на убитата Вероника Здравкова дни след смъртта й. Момичето изпратило пакета предварително по кур...
Колетът с луканка, който българин изпрати на своите роднини в Япония, най-сетне е пристигнал. Припомняме, че пратката от 12 декември 2014 г. бе адреси...
София. Абсурд с пратка на „Български пощи" остави българка, живееща в Япония, без подаръци за празниците, съобщава Нова тв. Оказва се, че тъй желаните...
Благоевград. Телефонната мафия намери нова жертва, този път в разложкото село Елешница. На домашния телефон на 75-годишната Йорданка Стамберова се оба...
Няколко телефонни обаждания са получили жители на Кърджали със съобщение, че трябва да заплатят пари за колет от чужбина, съобщиха от ОД на МВР Кърдж...
Пловдив. Пощенска пратка, пълна с кокаин, е задържана от полицаите в Плодив. Колетът бил адресиран до 35-годишен мъж, който го получил в дома на дядо...
Търсят стратегически партньор за спасяване на пощите
Стара Загора.Наркотици са били открити в колетна пратка, изпратена до старозагорец, съобщиха в сряда от полицията. Криминалистите са закопчали 29-годи...
Задържани са получателят и поръчителят на кило кокаин