Спря изтичането на отпадните води в Арда
Спря изтичането на отпадните води от три квартала на Кърджали в корито на Арда и яз. Студен кладенец. Днес приключи изграждането на гъвкавата връзка н...
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Спря изтичането на отпадните води от три квартала на Кърджали в корито на Арда и яз. Студен кладенец. Днес приключи изграждането на гъвкавата връзка н...