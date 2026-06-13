Пуснаха колекционерските билети за Левски - Лудогорец
Пропуските са в официалния магазин на ПФК Левски, на касите на "Виваком Арена Георси Аспарухов", Еventim, както и в партньорските каси: бензиностанции...
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Пропуските са в официалния магазин на ПФК Левски, на касите на "Виваком Арена Георси Аспарухов", Еventim, както и в партньорските каси: бензиностанции...