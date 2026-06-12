Взехме заем, но почти 2 пъти по-скъп отколкото преди месец
Интересът към емисията е сред най-ниските за последното десетилетие
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Интересът към емисията е сред най-ниските за последното десетилетие
измислиха един базов размер, който е изчистен от всички неща, казa икономистът Мика Зайкова
Преизчислението не засяга парите, получавани от частните фондове
Той е бил изключителен математик и експерт в множество области
София. Пенсиите ще се изчисляват по нова формула, така че по-прецизно да се отчита осигурителният принос на всеки човек. За това се разбраха социалнит...