Министерство пуска в обращение ценни книжа
Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв.,
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Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв.,
Готови са всички документи за вота за европейски парламент
Цената е драстично по-висока от тази на пласираните 5-годишни ДЦК преди 10 месеца
Сградата се строи от фирма „Артекс“
Печалбата на трезорите е 84 млн. лв. само за месец Банките инвестират все по-големи суми в акции и облигации за сметка на свитото кредитиране. Притеж...
Под строга охрана късно вечерта на 21 октомври в Кърджали пристигнаха изборните книжа за местния вот на 25 октомври. Бюлетините, с които ще се гласува...
Стара Загора. Емисията на ценни книжа, която предстои да емитираме няма нищо общо с изборите, тя е заложена в стратегията за управление на външния дъл...