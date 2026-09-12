Горчивата истина: Докато родителите кметуват, децата палуват
Арестите се пълнят с младежи с известни фамилии
Следете всички новини, анализи и коментари за Кметски Син. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Арестите се пълнят с младежи с известни фамилии
Синът на кмета на Хасковските Минерални бани Мюмюн Искендер Али се спаси на косъм от горящата си кола при верижна катастрофа в сряда на обяд. 22-годи...
Полицията набеди Марио Мелемов за клане, извини се