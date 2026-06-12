Два вулкана на полуостров Камчатка се активизираха
Вулканите Жупановски и Ключевской на полуостров Камчатка са се активизирали днес и са изхвърлили пепел. Това предаде Интерфакс. Жупановски е изригнал...
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Вулканите Жупановски и Ключевской на полуостров Камчатка са се активизирали днес и са изхвърлили пепел. Това предаде Интерфакс. Жупановски е изригнал...