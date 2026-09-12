Обрат в училищата. 500 уникални класни стаи (СНИМКИ)
МОН направи нещо невероятно
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МОН направи нещо невероятно
Поставят необичайно нещо в класните стаи
Достатъчно на брой са свободните класни стаи и може да се осигури дистанция
Учебни занятия ще могат да се провеждат и там
София. В последните дни на сайта на образователното министерство се появи водопад от стратегии. С които очевидно училището ни е подковано стратегическ...
Гоце Делчев. Добрата новина в община Гоце Делчев е по-големият брой първокласници и ученици за новата учебна година. Засега сметките сочат, че в общин...