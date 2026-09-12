Пламен Киров пусна леден душ на Петков и компания
Категоричното му мнение за изключените депутати
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Категоричното му мнение за изключените депутати
Певецът ще бъде в компанията на Фънки, Хилда Казасян и Веселин Маринов
Николай Киров поема тимът от Кърджали
Николай Киров-Белия е най-близо до поста
Босът смята, че той е по-подходящ от Дерменджиев
Причината е загубата от Локо Пловдив във финала за Купата
Хаосът в МВР е реална заплаха за националната сигурност. Това заяви бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров, предаде "...
София. 650 километра ще са завършените високоскоростни железопътни трасета до 2020 г. Това обяви зам.-министърът на транспорта Петър Киров. Влаковете...
София. Бившият шеф на българското разузнаване Кирчо Киров коментира българската позиция по атентата в Бургас и обвързването му с хора от "Хизбула" кат...