Среднощен екшън със сина на Киро Японеца
Вдигнаха „Факултета“ на крак
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Вдигнаха „Факултета“ на крак
Днес обискираха дома му
Киро Японеца, определян като ромски бос, през годините става обект на общо три покушения
Синът на Киро Японеца - Януш, бе настанен в реанимацията на ВМА, след като бе прострелян
Племенникът на Японеца гръмнал сина му с 9 куршума Извинявам се за циганските истории, искам да спра дрогата в махалата, обяви Киро в тв ефир Кървав...
Жандармерия пази на входа на софийския квартал "Факултета". Спецчастите са изпратени след вчерашната стрелба, при която беше ранен сина на Киро Японец...
Синът на Киро Японеца, който бе прострелян вчера, е претърпял операция в гърба. "Има 9 прострелни рани. Нямам информация за състояниетому към момента,...
Стрелецът вече е задържан Неизвестни извършители простреляха един от синовете на Кирил Киров - Японеца, информира ТВ7. Инцидентът се е случил пред до...