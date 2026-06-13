Без да искат апаши стовариха кирки над грешен автомобил
Отмъщението било насочено към друг човек
Следете всички новини, анализи и коментари за Кирки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отмъщението било насочено към друг човек
В основата на конфликта, който прераснал в побой, е стара вражда
Феновете на "Порто" преглътнаха унижението с 1:6 от "Байерн" в ШЛ, но вторият пореден сезон с калъфки се оказа твърде голям тест за тяхното търпение....