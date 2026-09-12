Всичко за Кирил Тодоров

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Пребитият Кирил с пневмония

Пребитият Кирил с пневмония

Пребитият Кирил Тодоров, който бе спасен от Кубрат Пулев, е с пневмония. Това съобщи неговият баща пред Нова тв и уточни, че младежът е стоял 20 минут...

10 март | 13:13
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