Свидетел от Елин Пелин разтърси ефира! Разказа как е влязъл в ада
Според него е можело в ситуацията да се действа по-бързо, а доц. Шишков да бъде спасен
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Според него е можело в ситуацията да се действа по-бързо, а доц. Шишков да бъде спасен
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Пребитият Кирил Тодоров, който бе спасен от Кубрат Пулев, е с пневмония. Това съобщи неговият баща пред Нова тв и уточни, че младежът е стоял 20 минут...