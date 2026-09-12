Промяна в БНТ. Пускат филм за...
Актьорът почина само дни преди да навърши 82 години
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Актьорът почина само дни преди да навърши 82 години
Актьорът е издъхнал внезапно снощи в дома си
София. На 26 октомври на Голяма сцена Народният театър "Иван Вазов" ще отбележи 70-годишнината на актьора Кирил Кавадарков със спектакъла "Почивен д...