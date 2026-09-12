21-годишен хванат заради пратка от 28 кг нова дрога
21-годишен пловдивчанин е арестуван заради 2 пратки от по 14 кг от нова дрога, непозната у нас. Колетите, изпратени по "Български пощи" са от Етиопия....
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21-годишен пловдивчанин е арестуван заради 2 пратки от по 14 кг от нова дрога, непозната у нас. Колетите, изпратени по "Български пощи" са от Етиопия....
Международен канал за трафик на наркотици беше разбит от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" при Митница "Аерогара София", под ръков...
Париж. Българин получи условна присъда осем месеца затвор, след като бе задържан с 647 килограма кхат, предаде изданието „Нор литорал". Растението е о...