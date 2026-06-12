ИД обезглави японския заложник Кенджи Гото
Джихадисти от групировката Ислямска държава са екзекутирали японския заложник Кенджи Гото. Това става ясно от тяхно видео, публикувано в мрежата. В не...
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Джихадисти от групировката Ислямска държава са екзекутирали японския заложник Кенджи Гото. Това става ясно от тяхно видео, публикувано в мрежата. В не...