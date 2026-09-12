Загиналите с делтапланер оставят петима сираци
Летели са на ниска височина над промишлена зона, при проблем с двигателя е трудно да се кацне, казва експерт Общо петима сираци, сред които и бебе на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Казналък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Летели са на ниска височина над промишлена зона, при проблем с двигателя е трудно да се кацне, казва експерт Общо петима сираци, сред които и бебе на...
Мъж е с опасност за живота след падане от защитно съоръжение. Инцидентът е станал при разкопки в местността Бузово кале над село Бузовград, съобщава Б...
Трима души са пострадали тежко след автомеле тази нощ край Казанлък, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал на пътя между селата Розово и Бузовград. Лек...