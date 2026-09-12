В манастира на Донските казаци
Божиите храмове в Русия са пълни не само през християнските празници, а всеки ден - особено в събота и в неделя. Истински вярващите се молят, а не про...
Следете всички новини, анализи и коментари за Казаци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Божиите храмове в Русия са пълни не само през християнските празници, а всеки ден - особено в събота и в неделя. Истински вярващите се молят, а не про...
Велико Търново. Кметът на Елена Дилян Млъзев и президентът на фонд "Закон, справедливост и милосърдие" Вадим Поспелов откриха Мемориалния комплекс „Ка...
Донските казаци от Лугански окръг помолиха президента на Русия Владимир Путин да окаже "военна подкрепа" на украинския народ, ако политическата криза...
Велико Търново. Казаци ще издигнат девет метров кръст над град Елена и ще построят параклис. Идеята беше съобщена след церемонията по покръстване на д...