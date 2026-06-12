Еднодневни билети за Kavarna Rock 2015 на 22 юни
Ексклузивни 2000 еднодневни билета ще бъдат пуснати в продажба на цена от 70 лева От 22 юни ще стартира и продажбата на еднодневните билети за юбилей...
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Ексклузивни 2000 еднодневни билета ще бъдат пуснати в продажба на цена от 70 лева От 22 юни ще стартира и продажбата на еднодневните билети за юбилей...
Twisted Sister и Within Temptation на една сцена в Каварна И вторият хедлайнер на десетото юбилейно издание на Kavarna Rock 2015 вече е ясен. Това ще...